San Siro AC Milan, oggi l’inVS con Sindaco Sala a Palazzo Marino: ecco cosa filtra sul futuro dell’impianto sportivo

San Siro-Milan, oggi l’incontro con Sala a Palazzo Marino: ecco cosa filtra sul progetto di ristrutturazione dell’impianto

Paolo Scaroni, presidente del Milan, non ha seguito la squadra di Pioli in Francia per la sfida di questo pomeriggio in Europa League contro il Rennes.

Pubblicità

Come riferito dal Corriere dello Sport, il motivo è da ricercarsi nell’incontro fissato con il sindaco Sala e l’Inter a Palazzo Marino per parlare del progetto di ristrutturazione di San Siro, tema molto caldo al primo cittadino milanese. Al momento i rossoneri sono indirizzati verso San Donato avendone già acquistato i terreni necessari alla costruzione del nuovo impianto. Sala spera di far cambiare idea ad entrambe le squadre.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post San Siro Milan, oggi l’incontro con Sala a Palazzo Marino: ecco cosa filtra sul futuro dell’impianto appeared first on Milan News 24.