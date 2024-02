San Siro AC Milan, non è finita! Mossa a sorpresa dei rossoneri, cosa è successo

San Siro-Milan, l’ipotesi non è ancora tramontata del tutto: i rossoneri telefonano all’Inter per riprendere in mano il progetto

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal quotidiano Tuttosport sul futuro di San Siro, attuale impianto di Milan e Inter. Pur avendo accelerato decisamente per la costruzione del nuovo stadio a San Donato, che resta l’opzione principale e più percorribile, i rossoneri non hanno ancora del tutto abbandonato l’idea di ristrutturare San Siro.

Nelle ultime ore infatti ci sarebbe stata una telefonata della società di Gerry Cardinale all’Inter per capire i margini per riprendere insieme il progetto proprio su San Siro. I nerazzurri, orientati verso Rozzano, con cui hanno un’esclusiva fino al 30 aprile rinnovabile, non hanno chiuso la porta ma hanno fatto sapere che tutto dipenderà dalla volontà di Zhang.

