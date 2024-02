San Siro AC Milan, giovedì l’inVS con Fc Internazionale e il sindaco Sala: le ULTIME sull’ipotesi restyiling

San Siro Milan, giovedì l’incontro con Inter e il sindaco Sala: le ULTIME sull’ipotesi restyiling dell’impianto milanese. I dettagli

Giovedì è in programma l’incontro tra Inter e Milan e il sindaco Giuseppe Sala per parlare dell’ipotesi di restyiling di San Siro. A dare la notizia è stato Alessandro Antonello, amministratore delegato del club nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

PAROLE – «La novità è che siamo stati convocati ufficialmente dal sindaco Sala per giovedì. Ci immaginiamo che il tavolo discuterà di questa possibilità emersa in questi giorni. In questi ultimi anni il nostro percorso é stato molto lineare e concreto, l’idea era quella di avere uno stadio congiunto a San Siro insieme al Milan, poi le vicissitudini hanno cambiato gli scenari e le strade si sono divise. Oggi c’è questa opportunità che viene messa sul tavolo da parte del comune ma chiaramente noi vogliamo valutarla perché la priorità per noi in questo momento é continuare a lavorare sul progetto di Rozzano, che é una possibilità molto concreta e stiamo lavorando con i nostri advisor per arrivare alla conclusione di questo assessment. Con il periodo di esclusiva che si concluderà a fine aprile. Affronteremo questo meeting con il sindaco cercando di capire quali sono le opzioni sul tavolo e ascoltando».

