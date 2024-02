Samuel: «Fc Internazionale? Non vorrei affrontare l’Atletico, ecco il motivo» #Intervista

Pubblicità

Walter Samuel, storico difensore dell’Inter ai tempi del Triplete, ha analizzato la sfida Champions contro l’Atletico Madrid

Walter Samuel, bandiera dell’Inter, ha concesso un’intervista a Mundo Depurtivo in cui parla della sfida Champions contro l’Atletico Madrid.

INTER ATLETICO MADRID – «Se fossi nell’Inter non vorrei affrontare l’Atletico Madrid e viceversa. Sono due squadre molto competitive. L’Inter sta facendo molto bene in Italia, l’Atletico è una squadra che in Spagna gareggia sempre molto bene. Ha ottenuto buoni risultati, nonostante le recenti sconfitte. Sarà pari, non giocano solo gli undici ma hanno anche ottime panchine. Sarà interessante vederla perché entrambi hanno sistemi di gioco quasi uguali o simili. E’ una bella partita da guardare»

MOMENTO INTER – «In questo momento è molto completa perché la verità è che a parte i due attaccanti che creano tanto, aiutano tanto e si collegano molto bene, hanno un ottimo legame con il resto della squadra. Non c’è un riferimento perché i centrocampisti si muovono tanto. La verità è che sono molto legati. Questo grazie agli anni di lavoro, perché sono tanti anni con Inzaghi. Poi giocano molto anche sulle fasce, i quinti hanno ottima mobilità. Credo che anche l’Inter in questo momento sia una squadra difficile da affrontare. Non dà molto riferimento, lo dà con gli attaccanti ma il resto si muove molto».

LOTTA SCUDETTO – «Non puoi stare tranquillo perché la Juve, non avendo la Coppa, è sempre vicina, è una cosa di cui si parla tanto qui in Italia. Vedono ancora opzioni per la Juve, e potrebbero essere opzioni reali perché l’Inter ha anche la Champions e questo a volte logora, no? E possono aspettarsi un passo falso. Ma penso che l’Inter sia la squadra da battere qui in Italia perché è molto forte. Non si tratta solo degli undici titolari, ma di tutti i giocatori perché in generale hanno una grande squadra».

LAUTARO – «Se non sta vivendo la sua stagione migliore, sta vivendo una delle migliori. E questo mi rende molto felice per lui a livello personale, per quanto gli vogliamo bene e per l’interesse della Nazionale. Lautaro ha tanti gol, la verità è che vede tanto il gol. Questo è sicuramente importante. Lui è felice qui in Italia, e beh penso che anche questo conti. E’ il nuovo capitano dell’Inter. Sono cose che si sommano e questo mi fa molto piacere per lui».

