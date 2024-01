Sampdoria, indagine sulla plusvalenze e altre violazioni: nel mirino 7 affari con la Vecchia Signora Juventina

Sampdoria, indagine della Procura di Genova sulla plusvalenze e altre violazioni: nel mirino 7 affari con la Juve

Ci sono anche 7 affari effettuati tra Sampdoria e Juve nel mirino dell’indagine che la Procura di Genova sta svolgendo sulla gestione finanziaria del club blucerchiato all’epoca della presidenza Ferrero.

In base a quanto riferito dall’edizione di Genova de La Repubblica, sono stati convocati diversi professionisti che facevano parte del CDA, i quali sarebbero indagati per varie violazioni, tra cui false comunicazioni sociali, emissioni di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture fittizie per la compravendita di giocatori. Ora la Procura sta analizzando il contenuto del materiale informatico per cercare di fare luce sulle plusvalenze con un occhio di riguardo a quelle che hanno visto protagoniste, dal 2018, Sampdoria e Juve.

