Sampdoria AC Milan femminile DIRETTA: riscaldamento in corso

Il Milan femminile è ospite della Sampdoria nella 17ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan femminile affronta la Sampdoria tra le mura amiche blucerchiate. Le rossonere vogliono tornare alla vittoria in campionato, che manca dal 22 gennaio scorso.

Pubblicità

Sampdoria Milan femminile 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 15

Pubblicità

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Pubblicità

Sampdoria Milan femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Tampieri; Heroum, De Rita, Re, Oliviero; Benoit; Giordano, Schatzer, Battelani, Sena; Tarenzi A disp. Baldi, Brustia, Cuschieri, DellaPeruta T., DellaPeruta V., Fallico, Karresmaa, Marenco, Nagy All. Mango

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani, Piga, Mesjasz, Soffia; Dubcova, Rubio Avila, Grimshaw; Dompig, Nadim, Marinelli A disp. Arrigoni, Babb, Bergamaschi, Cesarini, Fusetti, Ijeh, Mascerello, Staskova, Vigilucci All. Corti

Arbitro: Gauzolino

Ammonite:

The post Sampdoria Milan femminile LIVE: riscaldamento in corso appeared first on Milan News 24.