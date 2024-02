Sampdoria AC Milan femminile 1-2 DIRETTA: Schatzer dal limite, tiro alto

Il Milan femminile è ospite della Sampdoria nella 17ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan femminile affronta la Sampdoria tra le mura amiche blucerchiate. Le rossonere vogliono tornare alla vittoria in campionato, che manca dal 22 gennaio scorso.

Sampdoria Milan femminile 1-2: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

4′ Ritmi subito abbastanza alti con il Milan attento in difesa e bravo a ripartire, sfruttando soprattutto alla velocità di Dompig

6′ Tiro Nadim – La prima conclusione della partita è rossonera. Direttamente sugli sviluppi di calcio di punizione ci prova Nadim, attenta Tampieri che non si fa sorprendere e devia in angolo

9′ GOL TARENZI – conclusione sporca di Sena, controllata e poi ribadita da distanza ravvicinata dall’attaccante della Sampdoria a pochi passi da Giuliani

12′ Il Milan sembra aver accusato il colpo – ancora pericolosa la Sampdoria che sfiora la rete con una conclusione di Giordano dalla distanza. Attenta Giuliani che blocca a terra

15′ Partita ora favorevole al gioco della Sampdoria che chiude gli spazi e in contropiede cerca il gol del raddoppio

16′ Tiro Grimshaw – grande giocata di Dompig che libera in area di rigore, anche se da posizione defilata, la scozzese, tiro centrale respinto da Tampieri

18′ TRAVERSA MARINELLI – sugli sviluppi di calcio d’angolo, Guagni è brava a rigiocare in area un pallone lasciato vagante dalla difesa, premiando l’inserimento della compagna. Colpo di testa però che si stampa sulla traversa

20′ Spingono le rossonere a caccia del pari, ora Sampdoria in difficoltà. Fin qui le padrone di casa brave a sfruttare l’unica occasione gol capitata

22′ GOL ANNULLATO A GIORDANO – grandissimo gol con un tiro a giro della giocatrice della Sampdoria che aveva sorpreso Giuliani da dentro l’area. Rete annullata per fuorigioco di una compagna sulla traiettoria di tiro e che secondo l’arbitro ha disturbato Giuliani

25′ Milan sbilanciato in avanti a caccia del pari, la Sampdoria prova ad approfittarne sfruttando gli spazi lasciati dalle rossonere in contropiede

31′ GOL DOMPIG – gol fotocopia di quello realizzato dalla Sampdoria per il vantaggio. Tiro sporcato di Rubio Avila, intercettato dalla rossonera in spaccata, Tampieri in uscita tocca ma non basta. Pari Milan

36′ Ritmi alti – le due squadre non rinunciano a giocare entrambe provano a spingere per cercare il gol del vantaggio

38′ Occasione Nadim – la numero 8 riceve palla in area di rigore, spalle alla porta. Si gira e calcia, conclusione alta

42′ Il Milan è la squadra che sta cercando con più convinzione il gol, attenta e fortunata la difesa della Sampdoria a salvarsi in più di una circostanza. Manca il guizzo finale

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

49′ Tiro Schatzer- contropiede di Sena che offre al limite dell’area per la compagna che si coordina e calcia, conclusione alta con Giuliani in controllo

53′ GOL RUBIO AVILA – grande giocata di Dubcova in area di rigore della Sampdoria, la numero 10 protegge palla spalle alla porta e offre alla compagna che arriva in corsa e calcia. Leggera deviazione che inganna Tampieri. Vantaggio Milan

56′ GOL DOMPIG – uno due micidiale del Milan che sugli sviluppi di calcio d’angolo sfrutta uno schema partito dal cross di Rubio Avila per siglare l’1-3 con il colpo di testa della sua attaccante

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Sampdoria Milan femminile 1-3: risultato e tabellino

Marcatrici: 9′ Tarenzi; 31’56’Dompig; 53′ Rubio Avila;

SAMPDORIA (4-1-4-1): Tampieri; Heroum, De Rita, Re, Oliviero; Benoit; Giordano, Schatzer, Battelani (46′ Baldi), Sena; Tarenzi (57’DellaPeruta V.) A disp. Baldi, Brustia, Cuschieri, DellaPeruta T., Fallico, Karresmaa, Marenco, Nagy All. Mango

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani, Piga (46’Fusetti), Mesjasz, Soffia; Dubcova, Rubio Avila, Grimshaw; Dompig, Nadim, Marinelli A disp. Arrigoni, Babb, Bergamaschi, Cesarini, Fusetti, Ijeh, Mascerello, Staskova, Vigilucci All. Corti

Arbitro: Gauzolino

Ammonite: 5′ Re;

