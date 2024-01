Samardzic Vecchia Signora Juventina, l’Udinese non fa sconti: fissato il prezzo

L’Udinese ha fissato il prezzo per Lazar Samardzic. La Juve, dal canto suo, proverà ad abbassare un po’ le richieste

Come rivelato da Sportmediaset, l’Udinese per cedere Lazar Samardzic vuole 25 milioni di euro. La Juve è sulle tracce del serbo e proverà a trovare la formula giusta per convincere i friulani.

Giuntoli vorrebbe prendere Samardzic già nella finestra di mercato di gennaio.

