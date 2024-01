Samardzic Vecchia Signora Juventina, il serbo riflette: cosa filtra sul sorpasso al Napoli

La Juve si è inserita nella corsa per Lazar Samardzic. I bianconeri vorrebbero bloccarlo per giugno ma potrebbero provare ad anticipare i tempi

La Juve è entrata in corsa per Lazar Samardzic . Il papà del giocatore serbo non ha ancora trovato un accordo con il Napoli e per questo motivo i bianconeri tentano il sorpasso.

Giuntoli vorrebbe bloccare Samardzic per giugno, ma come rivelato da Gianluca Di Marzio, il giocatore e l’Udinese spingo per chiudere in questa finestra di mercato. Per questo motivo, la Juve sta provando a capire se è possibile anticipare già adesso il possibile acquisto del serbo.

