Samardzic Vecchia Signora Juventina, il Napoli rinuncia? Trattativa avanzata per un altro centrocampista

Samardzic Juve, il Napoli rinuncia? Trattativa avanzata per un altro centrocampista. Si tratta di un ex Serie A

Come riferito da Sky Sport, il Napoli sta spingendo per Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 di proprietà del Bournemouth. La trattativa è già in fase avanzata e si sta cercando di chiudere in breve tempo per l’ex Sassuolo.

Un ulteriore indizioni del sorpasso della Juventus su Samardzic? Staremo a vedere.

