Samardzic Vecchia Signora Juventina, il Napoli in pole! Si muove De Laurentiis per il talento dell’Udinese

Samardzic Juve, il Napoli in pole! Si muove De Laurentiis per il talento dell’Udinese, tutti gli aggiornamenti

I 25 milioni incassati per Elmas fanno balzare il Napoli in pole position per Samardzic. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il gioiello dell’Udinese si sta muovendo il presidente De Laurentiis.

Il club azzurro sta gettando le basi per l’operazione a gennaio, la richiesta dell’Udinese è di almeno 25 milioni di euro. La Juve è dunque avvisata.

