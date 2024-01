Samardzic Vecchia Signora Juventina, Giuntoli molla l’obiettivo? Un nome stuzzica più del serbo

Samardzic Juve, Giuntoli molla la presa per il giocatore? C’è un nome che stuzzica più di quello del serbo: le ultime

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve continua a seguire la situazione di Lazar Samardzic e i suoi possibili sviluppi, nonostante il serbo non sia il nome in cima alla lista degli obiettivi.

I bianconeri, per l’estate, pensano infatti maggiormente all’acquisto di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il profilo del giocatore dell’Udinese, in ogni caso, è sempre tenuto sotto traccia anche dai club di Premier League.

The post Samardzic Juve, Giuntoli molla l’obiettivo? Un nome stuzzica più del serbo appeared first on Juventus News 24.