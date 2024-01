Samardzic Vecchia Signora Juventina, è già in contatto con alcuni bianconeri! Le ULTIME novità

Samardzic Juve, è già in contatto con alcuni bianconeri! Le ULTIME novità sul futuro del gioiello serbo

La Juve sta tentando di far saltare il banco per Samardzic. L’inserimento di Giuntoli ha fatto vacillare il giocatore, in procinto di trasferirsi a Napoli.

Come riportato da TMW, Samardzic sarebbe già in contatto con alcuni giocatori della Juventus e li avrebbe sentiti telefonicamente. I bianconeri fanno sul serio.

