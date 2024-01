Samardzic Vecchia Signora Juventina, da Napoli non hanno paura: «Sicuri di questa cosa». L’annuncio

Samardzic Juve, a Napoli non hanno paura della concorrenza bianconera e sono sicuri di una cosa: il retroscena

Come spiega Il Mattino, da Napoli non temono la concorrenza della Juve per Lazar Samardzic, centrocampista per il quale è già stato raggiunto un accordo tra la formazione partenopea e l’Udinese, proprietaria del cartellino.

Gli azzurri puntano su questa intesa, mentre a Torino avrebbero quella con il padre-agente del serbo, ma non quella con i friulani. E De Laurentiis sarebbe inoltre pronto a far leva sui Pozzo anche considerando l’affare in chiusura per Perez.

