Samardzic Vecchia Signora Juventina, ci sarà un inVS con l’Udinese: la circostanza

Samardzic Juve, ci sarà un incontro con l’Udinese: la situazione per il centrocampista serbo conteso col Napoli

La Juve è ancora in pista per Samardzic nonostante l’offensiva del Napoli (20 milioni più 5 di bonus, 1,3 al giocatore). In base a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, nell’agenda dell’Udinese è previsto anche un incontro con i bianconeri di Torino.

Samardzic è un pallino di Giuntoli fin dai tempi in cui era dirigente del Napoli e vuole capire se c’è margine di intervento per il mercato estivo.

