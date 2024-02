Samardzic Signora Juve, un altro top club su di lui: tutti i dettagli

Il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic accostato spesso alla Juve è ne mirino di altri top club. Le ultime

La Juventus è da tempo sul centrocampista dell’Udinese, Laza Samardzic. Non è la sola però, infatti il Napoli per sostituire Zielinski, destinato all’ Inter, sta pensando al centrocampista

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il preferito del Napoli resta ancora su Samardzic, accostato anche a Milan e alla Juventus, in passato dopo l’assalto fallito a gennaio.

