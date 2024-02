Samardzic Signora Juve, scambio in vista con l’Udinese: ecco la carta per convincerli a cedere

Samardzic Juve, scambio in vista con l’Udinese per arrivare al centrocampista serbo: ecco come convincere i friulani

Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juve è al lavoro con l’Udinese per portare Lazar Samardzic a Torino al termine della stagione. Il serbo, anche lunedì allo Stadium, ha convinto tutti della bontà del suo acquisto e ora Giuntoli studia il piano migliore.

Possibile l’inserimento nella trattativa del cartellino di Fabio Miretti, che sarebbe utile ad abbassare la richiesta di 25 milioni di euro da parte del club friulano. Il giovane italiano non è un intoccabile e cambiare aria potrebbe aiutarlo a ritrovare le prestazioni migliori.

