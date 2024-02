Samardzic Signora Juve, ha convinto tutti: quei due fattori spingono al suo acquisto. Ultime

Samardzic Juve, con la prestazione offerta allo Stadium il serbo ha convinto tutti della bontà del suo acquisto: le ultime

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Lazar Samardzic ha convinto tutti in casa Juve nel puntare sul suo acquisto. Il serbo ha disputato un’ottima prestazione nel successo dell’Udinese allo Stadium, facendo partire la punizione da cui nasce il gol di Giannetti.

Ottimo però anche in fase di interdizione, lì dove c’erano i più grossi dubbi. Ma il ragazzo li ha spazzati ormai tutti, facendo capire come sia maturato anche nella fase difensiva. E ora da Torino studiano il piano per portarlo in rosa il prima possibile.

