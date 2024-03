Samardzic #Milan AC, un altro top #TopClub alla porta dell’Udinese: se lo contenderanno queste squadre NOVITÀ

00:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Samardzic Diavolo Rossonero, un altro top #club alla porta dell’Udinese: se lo contenderanno queste squadra. Le NOVITÀ sull’obiettivo di #mercato

Aumentano le concorrenti per Lazar Samardzic: secondo quanto riportato da Sport, sull’obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero, ci sarebbe anche il Barcellona.

Il serbo e la sua clausola, intorno ai 35 milioni di euro, attirano il #club blaugrana che nella sessione estiva potrebbe fare un’offerta. Sul giocatore rimane forte il pressing di Inter e Napoli S.S.C.: sarà un’estate rovente per il prossimo #futuro del serbo.

