Samardzic #Milan AC, non finisce qui: i diavoli rossoneri preparano un nuovo assalto. NOVITÀ

18:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Samardzic Diavolo Rossonero, non finisce qui: i rossoneri preparano un nuovo assalto. NOVITÀ in vista della prossima estate In vista della sessione estiva il Diavolo Rossonero va a caccia sul #mercato di un nuovo centrocampista che possa alzare il livello di qualità e dare maggiore imprevedibilità nella fase offensiva. Il calcio#mercato Diavolo Rossonero, per questo, non perde di […]

