Samardzic #Milan AC, il #Dietro le Quinte con Maldini, la dichiarazione ufficiale: «Mi invitò a #Milan ACello e mi fece fare questo» #Intervista #News #Ultimora

23:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Samardzic Diavolo Rossonero, il RETROSCENA con Maldini: «Mi invitò a Diavolo Rossoneroello e mi fece fare questo». Le dichiarazioni dell’obiettivo di #mercato

L’obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero, Lazar Samardzic si è raccontato a Cronache di spogliatoio svelando un retroscena sull’incontro con Maldini a Diavolo Rossoneroello.

PAROLE – «Un anno dopo l’offerta del Barcellona, invece, ci provò il Diavolo Rossonero. Insieme alla mia famiglia andai a Diavolo Rossoneroello, su invito di Paolo Maldini. Ci fecero visitare le strutture, avevo 17 anni e mio padre mi aveva sempre detto che il calcio italiano fino a qualche anno prima, comandava nel mondo. Anche quel giorno, ci dicemmo di non aver fretta. Poco dopo, avrei esordito con l’Hertha Berlino e ogni weekend, andavo all’Olympiastadion per vedere la partita.».

