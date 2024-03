Samardzic, la rivelazione di Balzaretti, la dichiarazione: «Ha avuto alti e bassi emotivi» #Intervista #ULTIMORA #News. Il RETROSCENA

Pubblicità

Federico Barzaretti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lazar Samardzic e sul suo mancato arrivo alla corte dell’Internazionale FC: il retroscena

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Federico Barzaretti torna sulla vicenda Samardzic Internazionale FC, rivelando un retroscena sul mancato approdo del giocatore in nerazzurro la scorsa estate.

SAMARDZIC – «È concentrato sull’Udinese. È e sarà un valore importante per il finale di stagione. Crediamo nelle sue potenzialità. È in un percorso di crescita che gli servirà per il futuro. Dall’estate ha vissuto alti e bassi anche a livello emotivo. È un talento importante»

L’articolo Samardzic, la rivelazione di Balzaretti: «Ha avuto alti e bassi emotivi». Il RETROSCENA ha come fonte da Internazionale FC News 24.