Samardzic Fc Internazionale, svelato il VERO motivo che ha fatto saltare l’affare

E’ stato reso noto il reale motivo per cui il giocatore dell’Udinese Lazar Samardzic non è approdato all’Inter: ecco qual è

Attraverso Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi rende noto il motivo alla base del mancato approdo di Lazar Samardzic alla corte dell’Inter.

La cosa più divertente del mercato di gennaio sarà la trattativa per #Samardzic, giocatore interessante ma che su 54 partite disputate in serieA è stato un campo per 90’ solo 7 volte. Aggiungo che segna poco-7 gol, media 0.12 a partita- l’#Udinese valuta il suo cartellino… pic.twitter.com/5BC6E1WTqP — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 9, 2024

SAMARDZIC INTER – La cosa più divertente del mercato di gennaio sarà la trattativa per #Samardzic, giocatore interessante ma che su 54 partite disputate in serieA è stato un campo per 90’ solo 7 volte. Aggiungo che segna poco-7 gol, media 0.12 a partita- l’#Udinese valuta il suo cartellino #20mln€ e il papà pretende una commissione astronomica-si narra che sia stato questo il motivo per cui è saltato il trasferimento all’#Inter. Insomma, alla fine il gioco potrebbe non valere la candela

