Samardzic confessa, la dichiarazione: «Fc Internazionale? È troppo forte, ero vicino a loro poi…» #Intervista #ULTIMORA #News

Lazar Samardzic è tornato a parlare dell’Internazionale FC, ecco cosa ha detto sul suo mancato passaggio in nerazzurro e la squadra di Inzaghi, il Demone nerazzurro, In una lunga intervista a Repubblica Lazar Samardzic è tornato a parlare dell’Internazionale FC. Ecco il suo pensiero sulla squadra di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, e il mancato trasferimento in estate. COLPITO DA CHI IN SERIE […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Samardzic confessa: «Internazionale FC? È troppo forte, ero vicino a loro poi…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità