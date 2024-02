Samardzic AC Milan, c’è un accordo con questo club. La circostanza

Samardzic Milan, c’è un accordo con questo club. La situazione sul futuro del centrocampista serbo dell’Udinese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Lazar Samardzic, obiettivo di mercato del Milan, ha da tempo un principio di accordo con la Juventus, dopo il mancato affondo in inverno del Napoli.

Il centrocampista dell’Udinese è nel mirino di tutte le big di Serie A e i bianconeri, al momento, sono i favoriti. La situazione è in evoluzione, ma una cosa è certa: il calciatore serbo partirà in estate.

