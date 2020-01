Salvini e la Scienza, “Meglio una bottiglia di vino che una canna”: Ecco perchè si sbaglia.

“Ora andrò a pranzo con i ragazzi di San Patrignano. La droga fa male ragazzi… E’ meglio una bottiglia di Lambrusco che una canna… La droga è morte, la fine, è il buio e fa degli brutti effetti”.

Questa l’odierna dichiarazione di Matteo Salvini durante un comizio a Imola.

Ecco perchè il Leader Leghista ha toppato a livello scientifico:

Ecco in breve, i 5 punti principali per cui la Cannabis è meno pericolosa dell’Alcool:

In tutta la storia dell’umanità, non c’è mai stata una morte registrata da overdose di Cannabis. In realtà, la ricerca mostra che una persona di corporatura media avrebbe bisogno di fumare 24 kg di Erba – tutti in una sola volta – al fine di AVVICINARSI ad una dose letale.

L’alcool, però, può essere letale a soli 10 volte l’importo medio che gli utenti normalmente bevono. Anche per questo motivo, l’intossicazione da alcool provoca oltre mille morti ogni anno nei soli Stati Uniti.

Come viene misurato il rischio relativo delle diverse sostanze ricreative?

Un modo è appunto quello di considerare il rapporto di dose efficace per dose letale.

Per esempio, una persona sana di 70 chilogrammi (154 libbre) adulta può raggiungere una affabilità rilassata con circa 33 grammi di alcol etilico. Questa dose efficace può essere equivalente a due birre (12 once), due bicchieri (5 once) di vino o due “shoot” da 1,5 once di vodka. La dose letale media per un tale adulto è di circa 330 grammi, la quantità contenuta in circa 20 colpi di vodka.Una persona che ne consuma più di tanto (supera di oltre 10 volte la dose media efficace), preso a pochi minuti e a stomaco vuoto, rischia una reazione letale; tante persone sono morte in questo modo. Il rapporto finale di rischio dell’Alcool è quindi di circa 1 su 10 (1/10).

Per la Cannabis la dose media efficace è di circa 0,5 grammi, la quantità contenuta in circa due “canne”. La dose media letale è appunto circa 24.000 grammi (SEMPRE ASSUNTI IN UNA SOLA VOLTA – FUMANDOLA E’ IMPOSSIBILE) che ipoteticamente vanno a creare un rapporto di 1 su 48.000 (1/48.000), circa CINQUEMILA VOLTE MENO PERICOLOSA DELL’ALCOOL.