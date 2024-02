Saltano le visite mediche di Taremi: ecco cosa è successo

Pubblicità

Cancellato il volo dell’iraniano, atteso a Milano alle ore 10.15 per le visite e la firma sul contratto biennale con opzione Taremi non arriverà a Milano oggi e, di conseguenza, saltano le visite mediche e la firma con l’Inter. Come riporta ‘Calciomercato.it’, è stato cancellato il volo che avrebbe dovuto portare l’iraniano dal Portogallo a … Leggi tutto

