Salta l’affare a costo zero: l’attaccante firma subito

Nonostante il calciomercato in Italia si sia chiuso lo scorso giovedì 1° febbraio, non mancano i colpi di scena in uscita. Nel pomeriggio, infatti, ha subito una clamorosa accelerata la trattativa per la cessione di Luis Muriel.

L’Atalanta, secondo quanto riportato da Relevo, ha raggiunto un’intesa di massima con l’Orlando City per la cessione di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, nei radar dell’Inter come possibile obiettivo a costo zero per la prossima estate, firmerà un contratto triennale e lascerà subito la Dea.

Negli Stati Uniti, infatti, il mercato si è aperto solamente lo scorso 31 gennaio e verrà chiuso il prossimo 23 aprile. All’Atalanta, che rischiava di perdere gratis Muriel in estate senza rinnovo del contratto, andrà un milione di euro circa.

