Salernitana Vecchia Signora Juventinantus, Repubblica aizza la recriminazione: l’analisi clamorosa

Il quotidiano de La Repubblica si sofferma sul match della 19^ giornata di Serie A tra Salernitana e Juventus: l'analisi nel dettaglio

Riguardo la vittoria della Juventus sul campo della Salernitana, Repubblica propone la propria analisi del match, con un focus sugli episodi dubbi che hanno portato al successo bianconero.

METODO JUVE E INTER – È un metodo. Sembra un caso ma è un metodo: le vittorie stanche dell’Inter sono una parentesi di fatica, quelle corte e strette con la quale la Juve le resta appiccicata sono invece l’unico sistema che i bianconeri hanno per compensare, resistere, tenere il punto.

A Salerno, in casa di una squadra debole, decimata dalle assenze e in 10 per mezza partita, gli allegriani hanno di nuovo vinto con un gol oltre il 90’ (dopo Verona e Monza), acchiappando per i capelli un risultato perseguito col grigiore del gioco ma artigliato con attimi improvvisi di fanatismo agonistico.

È la 10ª vittoria col minimo scarto, marchio di una fabbrica che produce e riproduce il medesimo prodotto. Ultima e terzultima in classifica hanno dato filo da torcere alle prime due, ma che differenza: la Juve, di quel filo, sembra quasi non saperne fare a meno e a Salerno l’ha sfangata facendo il primo tiro in porta al 64’ (telefonata di Milik), creando una sola vera azione da gol, che McKennie ha sprecato di testa, ma segnandone due, sempre con quegli attimi improvvisi

STRASCICHI – La Salernitana c’è rimasta male. Aveva fieramente resistito all’espulsione (doppio giallo) di Maggiore, che aveva segnato l’1-0: con la rosa ridotta all’osso, ha giocato di puro cuore e sembrava bastasse, invece no. I granata hanno contestato un fallo su Simy nell’azione del pari e la mancata espulsione di Gatti (brutto fallo su Legowski, ma al massimo da arancione) e affidato all’ad Maurizio Milan la voce del club: «Oltre agli episodi, un atteggiamento arbitrale discutibile. Questa è una proprietà italiana che ha fatto investimenti che non possono essere sviliti da queste decisioni. Il disappunto del club lo manifesteremo in assemblea di Lega». A spanne, il risultato non l’ha deciso Guida: è piuttosto l’effetto della Juve fatta così, grigia ma tignosa, con quella sua estemporaneità che funziona anche senza quasi tirare in porta.

