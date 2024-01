Salernitana Vecchia Signora Juventina, la moviola dei quotidiani: Maggiore da rosso, su Yildiz non è rigore! E su Vlahovic…

Salernitana Juve, la moviola dei giornali del giorno dopo: corretto il rosso a maggiore, ma sui rigori chiesti dai bianconeri…

I giornali oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola di Salernitana-Juve. Corretto il doppio giallo a Maggiore, sciocco nel commettere il secondo fallo su Rabiot.

Non sarebbe invece da rigore il contatto in area su Yildiz: si parla di normale scontro di gioco, con la gamba del turco che si intreccia con quella dell’avversario. Nessuno darebbe il rigore anche per l’intervento di Gyomber su Vlahovic, valutato come “normale scontro di gioco”.

