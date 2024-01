Salernitana Vecchia Signora Juventina, era rigore? Il video sui social è virale NEWS

Nel corso del primo tempo la Juventus ha recriminato per un paio di occasioni nell’area della Salernitana. Ecco il video virale sui social – VIDEO

Nel primo tempo di Salernitana Juventus il numero 15 della Juventus Kenan Yildiz si è reso pericoloso in un paio di occasioni nell’area dei granata. Ecco il video sui social, già virale, che vede l’attaccante cadere in area dopo un tocco deciso in area.

Penalty for Yildiz? pic.twitter.com/8qel8CAYmw — Juve Canal (@juve_canal) January 7, 2024

The post Salernitana Juve, era rigore? Il video sui social è virale VIDEO appeared first on Juventus News 24.