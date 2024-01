Salernitana Vecchia Signora Juventina 0-0 DIRETTA: punizione pericolosa, salvataggio di Fazio

La Juve è ospite della Salernitana nella 19ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve apre il 2024 di Serie A con la trasferta in casa della Salernitana. Bianconeri in cerca di un altro successo dopo quello di giovedì scorso in Coppa Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Salernitana-Juve 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – È cominciata Juve-Salernitana.

1′ Yildiz subito pericoloso! Va giù in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla. Si riparte con una rimessa dal fondo per i padroni di casa.

2′ Juve subito aggressiva – Affondo di Weah che trova la deviazione ed il primo calcio d’angolo del match.

4′ Prima occasione Salernitana! Cross dalla sinistra, la palla arriva a Sambia che calcia da buona posizione col sinistro. Szczesny attento sul proprio palo.

8′ La Juve insiste sulla destra con Weah: cross dell’americano schermato da Fazio. Sarà ancora calcio d’angolo.

9′ Occasionissima Juve! Grande intervento di Costil sul colpo di testa di McKennie. L’arbitro sanziona però il fallo in attacco del centrocampista bianconero. Si riparte con un calcio di punizione in favore della Salernitana.

12′ Primo squillo di Vlahovic – Grande aggancio del serbo che calcia subito in porta. Sarà calcio d’angolo.

14′ Yildiz ancora giù in area di rigore – Salta il difensore ma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

19′ Salernitana pericolosa! Buona combinazione Sambia-Legowski all’interno dell’area di rigore bianconero. Il tiro-cross attraversa tutta l’area senza deviazioni. Si salva la Juve.

21′ Ripartenza Juve – Vlahovic allarga per McKennie che va in mezzo: Fazio in scivolata spedisce in fallo laterale.

24′ Salvataggio di Fazio sul calcio di punizione di Nicolussi Caviglia. Il difensore devia in angolo togliendo la palla a Bremer.

26′ Rabiot entra in area e va giù dopo un contatto. Tutto fermo però per il fuorigioco di partenza del francese.

Migliore in campo Juve: a fine partita

Salernitana-Juve 0-0: risultato e tabellino

Salernitana (3-4-2-1): Costil, Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Martegani, Botheim, Stewart, Ikwuemesi, Bronn, Sfait, Lovato. Allenatore: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Milik, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Nonge Boende. Allenatore: Allegri

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Salernitana Juve: il pre-partita

Ore 17.49 – Termina il riscaldamento delle due squadre. Attesa per l’ingresso in campo, fischio d’inizio alle ore 18.00.

Ore 17.40 – Riscaldamento verso le fasi conclusive. Manca sempre meno a Salernitana-Juve.

Manca poco a #SalernitanaJuve pic.twitter.com/p9Jc1m2stT — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2024

Ore 17.25 – Ecco l’ingresso del resto della squadra per il riscaldamento.

Forza ragazzi! #SalernitanaJuve pic.twitter.com/44R1iIV6wm — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2024

Ore 17.14 – Inizia il riscaldamento dei portieri.

Inizia il riscaldamento dei nostri portieri! Guarda #SalernitanaJuve su DAZN https://t.co/SJRYfDTLU8 pic.twitter.com/MNMxGUsQtk — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2024

Ore 16.57 – La Juve è arrivata all’Arechi di Salerno.

I ragazzi sono arrivati! #SalernitanaJuve pic.twitter.com/Qds6bfU9nn — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2024

Ore 16.45 – Formazioni ufficiali Salernitana Juve: le scelte di Allegri.

Ore 16.15 – Tutto pronto all’Arechi per Salernitana-Juve. A breve l’arrivo delle due squadre.

Siamo a Salerno #SalernitanaJuve pic.twitter.com/QxV8w7q7Km — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2024

The post Salernitana Juve 0-0 LIVE: punizione pericolosa, salvataggio di Fazio appeared first on Juventus News 24.