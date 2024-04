Salernitana Sassuolo 2-2: i neroverdi subiscono la doppia rimonta, domenica c’è il #Milan AC

00:01,6 Apr 2024, MILANELLO.

Doppia beffa per il Sassuolo nell’anticipo di Serie A. I neroverdi rimontati due volte dalla Salernitana e domenica c’è il Diavolo Rossonero L’anticipo della trentunesima giornata di Serie A tra Salernitana e Sassuolo termina con un #pari per 2-2 che lascia entrambe le squadre in zona retrocessione. Laurienté sblocca la sfida al 37′ in contropiede su […]

