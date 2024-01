Salernitana, niente match con la Vecchia Signora Juventina per Mazzocchi. Andrà in una big in Italia

Secondo Sky Mazzocchi lascerà la Salernitana per raggiungere il Napoli: domani le visite mediche

Secono quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con la Salernitana per Mazzocchi. Gli azzurri pagheranno 3 milioni di euro per arrivare all’esterno. Domani Mazzocchi sosterrà già le visite mediche con il Napoli, saltando quindi il match con la Juventus.

