Salernitana, Mazzocchi ha terminato le visite con il Napoli

Mazzocchi lascia la Salernitana, prossima avversaria della Juve, per passare al Napoli

Come rivelato da Sky Sport, Pasquale Mazzocchi ha terminato le visite mediche con il Napoli e adesso è atteso a Castelvolturno. Dunque, il giocatore non sarà a disposizione per la doppia sfida con la Juventus.

Mazzocchi è pronto per la sua nuova avventura alla corte di Mazzarri che potrà così contare su un elemento in più per il finale di stagione.

