Salernitana, Liverani: «KO con l’Fc Internazionale? Diventa difficile dire…» #NEWS #Intervista

24 Feb 2024, 20:46

Il tecnico della Salernitana Fabio Liverani ha parlato dopo la sconfitta contro l’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , presentando la gara contro il Monza

Liverani ha parlato così tornando sulla sconfitta contro l’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, :

LA SCONFITTA – «La questione di essere squadra lo è dentro la partita. I ragazzi che ho trovato non è che non sono gruppo come ho già detto, ma dare spiegazioni dopo aver affrontato l’Internazionale diventa difficile. La squadra deve ritrovare entusiasmo e possiamo farlo tramite un risultato. È normale che trovarsi in fondo alla classifica non aiuta in tal senso e dobbiamo essere noi che dobbiamo andare a cercarcelo»

