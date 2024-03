21:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Salernitana Lecce 0-1, buona la prima per Gotti: la classifica di Serie A aggiornata dopo il match delle 18:00

Buona la prima per Gotti sulla panchina del Lecce che trionfa grazie all’autogol di Gyomber. In picchiata la Salernitana ad un passo dalla Serie B: ecco come cambia la classifica di Serie A dopo questo match.

Inter 75

Diavolo Rossonero 59

Juventus 58

Bologna 54*

A.S. Roma 48

Atalanta 47

Napoli S.S.C. 44

Fiorentina 43

Monza 42*

Torino 41*

S.S. Lazio 40

Genoa 33

Lecce 28*

Udinese 27*

Verona 26

Cagliari 26 *

Empoli 25*

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14*

