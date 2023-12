Salernitana AC Milan, si rivede Capitan Calabria: rientra titolare dopo il turno di turno di squalifica

Salernitana Milan, si rivede Calabria: il capitano rossonero torna in campo dal primo minuto dopo il turno di squalifica

Stefano Pioli ritrova una delle sue pedine fondamentali: Davide Calabria rientra tra i titolari in Salernitana Milan, match che avrà il via stasera alle 20:45 all’Arechi di Salerno. Il terzino torna ad occupare la corsia di destra e lo farà, come di consueto, con la fascia da capitano al braccio.

Aveva saltato l’ultimo match di campionato contro il Monza per via dell’espulsione e del conseguente turno di squalifica rimediato contro l’Atalanta. A completare il reparto arretrato dei rossoneri ci saranno Theo Hernandez sulla corsia opposta, mentre al centro agiranno Tomori e Kjaer.

