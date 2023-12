Salernitana AC Milan, Bennacer rientra tra i titolari: non accadeva da 226 giorni

Salernitana Milan, Bennacer torna tra i titolari: non accadeva da 226 giorni. L’ultima volta in occasione dell’euroderby

In occasione di Salernitana Milan di stasera, i tifosi e tutto il popolo rossonero possono sorridere per via del ritorno in campo da titolare di Ismael Bennacer. L’infortunio al ginocchio rimediato all’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter è ormai alle spalle.

Proprio da quell’euroderby amaro ai rossoneri l’algerino non partiva da titolare in una gara ufficiale. Sono passati ben 226 giorni.

