Saelemaekers non si nasconde, la dichiarazione ufficiale: «La ##Classifica? La guardiamo, abbiamo un obiettivo» #Intervista #News #Ultimora

15:45,1 Apr 2024, MILANELLO.

Saelemaekers non si nasconde: «La classifica? La guardiamo, abbiamo un obiettivo». Le sue parole dopo Bologna-Salernitana Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Bologna e Salernitana. Le parole dell’esterno di proprietà del Diavolo Rossonero. SAELEMAEKERS – «È speciale il momento per noi, abbiamo tutta la città a tifare e si […]

