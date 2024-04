Saelemaekers, frecciata al #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Arrivato qui con un deficit di ritmo, ringrazio il Bologna» #Intervista #News #Ultimora

16:45,1 Apr 2024, MILANELLO.

L’esterno del Bologna Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Salernitana. Frecciata al Diavolo Rossonero Le parole dell”esterno del Bologna Alexis Saelemaekers ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Salernitana. L’ex Diavolo Rossonero ha lanciato anche una frecciata non da poco al suo vecchio #club: LE PAROLE – «Al Diavolo Rossonero non […]

