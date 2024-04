Saelemaekers Bologna, NOVITÀ sul riscatto del belga: il #Milan AC riceverà questa proposta

15:00,1 Apr 2024, MILANELLO.

Saelemaekers Bologna, ci sono NOVITÀ sul riscatto del belga: il Diavolo Rossonero riceverà questa proposta dal #club rossoblu Arrivano importanti novità per quanto riguarda il prossimo #futuro di Alexis Saelemaekers, acquistato dal Bologna nell’ultima sessione estiva con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tutto#mercatoweb, il belga […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Saelemaekers Bologna, NOVITÀ sul riscatto del belga: il Diavolo Rossonero riceverà questa proposta appeared first on Diavolo Rossonero News 24.