18:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Saelemaekers Bologna, #news sul riscatto del belga: lo scenario in vista dell’estate e la trattativa con il Diavolo Rossonero. I #particolari Alexis Saelemaekers sta convincendo con la maglia del Bologna e il #club rossoblù vorrebbe riscattarlo da Diavolo Rossonero in vista della prossima #campionato. Secondo quanto riportato da TMW, la volontà del Bologna è quello di riscattare l’esterno […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Saelemaekers Bologna, #news sul riscatto del belga: lo scenario in vista dell’estate appeared first on Diavolo Rossonero News 24.