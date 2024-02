Saelemaekers Bologna, il riscatto è a rischio? NOVITÀ sul futuro dell’esterno del #Milan AC

12:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Saelemaekers Bologna, il riscatto previsto per l’estate è a rischio? NOVITÀ sul futuro dell’esterno del Diavolo Rossonero

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Alexis Saelemaekers, esterno di proprietà del Diavolo Rossonero in estate passato al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna dovrebbe ancora decidere se versare i 10 milioni previsti dall’accordo coi rossoneri oppure lasciar tornare alla base il belga. Una mossa che potrebbe cambiare in parte le strategie del mercato Diavolo Rossonero.

