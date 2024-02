Sacchi: «Sconfitta Juve? Figlia di quella VS l’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

Arrigo Sacchi ha commentato la sconfitta casalinga della Juventus contro l’Udinese nell’intervista alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ritorna su Inter-Juve.

SCONFITTA JUVE – «Se mi aspettavo il crollo della Juve? Se dico di sì, passo per presuntuoso. Però devo ammettere che la sconfitta contro l’Udinese, secondo me, è figlia della sconfitta di una settimana fa, a San Siro contro l’Inter. Dunque, qualcosa si poteva percepire nell’aria».

INTER JUVE – «A San Siro i ragazzi di Allegri hanno dato il massimo e hanno capito di essere inferiori all’Inter. Sono partite che ti segnano, nel fisico e nel morale. Una volta intuito che la corsa per lo scudetto, probabilmente, non l’avrebbero vinta, hanno forse abbassato un po’ la guardia. Inoltre la Juve ha una squadra molto giovane, c’è poca esperienza, non ha uomini leader. Tutto questo, alla lunga, pesa».

CALO PSICOLOGICO – «Non sono dentro lo spogliatoio della Juve, quindi mi è difficile giudicare. Dico, però, che il k.o. di San Siro ha inciso parecchio. L’Inter, in quell’occasione, ha dimostrato di essere più forte e, di conseguenza, gli avversari diretti si sono demoralizzati».

L’articolo Sacchi: «Sconfitta Juve? Figlia di quella contro l’Inter» proviene da Inter News 24.