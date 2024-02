Sacchi: «Mister Stefano Pioli sta facendo bene. La sua stagione potrebbe essere da 8 in pagella» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 13:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sacchi: «Pioli sta facendo bene. La sua stagione potrebbe essere da 8 in pagella». Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi parla così di Stefano Pioli, allenatore del Milan, su La Gazzetta dello Sport.

LA STAGIONE DI PIOLI – «Secondo me, sta facendo bene. Finora gli darei 6,5 come voto, ma ha la possibilità di arrivare al 7 o addirittura all’8. Il problema è che gli hanno portato tanti giocatori nuovi e ci vuole tempo per amalgamarli tutti. Lui cerca di ruotarli e capita che, quando entra chi gioca meno, la squadra si allarghi e vada in crisi. É normale, ma il giudizio sull’allenatore non cambia».

LE QUALITA’ DI PIOLI – «Sta uscendo dal tatticismo e sta diventando sempre più uno stratega. Il tattico è quello che si affida al singolo, lo stratega è quello che punta sul gioco collettivo. Il tattico fa spendere tanti soldi alla società, lo stratega si basa su ciò che lui stesso crea: la manovra in fase offensiva e difensiva. Questa è una differenza fondamentale che in Italia dovremmo cominciare a comprendere per sistemare i bilanci dei club».

