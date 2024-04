Sacchi consiglia il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Zirkzee? I diavoli rossoneri hanno bisogno di quest’altro profilo di attaccante» #Intervista #News #Ultimora

21:45,6 Apr 2024, MILANELLO.

L’ex Mister del Diavolo Rossonero, Arrigo Sacchi, si è espresso riguardo all’interesse dei rossoneri per Joshua Zirkzee in attacco Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta le voci che vedono Joshua Zirkzee come obiettivo numero uno del calcio#mercato Diavolo Rossonero per l’attacco della prossima #campionato. PAROLE – «Il rinnovamento del Diavolo Rossonero passa da qualche […]

