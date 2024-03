Sacchi a sorpresa, la dichiarazione: «Fc Internazionale, ora prenditi il palcoscenico. Con l’Atletico non fare questo errore» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Arrigo Sacchi carica l’Internazionale FC in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di stasera con l’Atletico Madrid

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, un po’ a sorpresa, carica l’Internazionale FC, attesa questa sera per il match contro l’Atletico Madrid.

INTER – «Questa sera per l’Internazionale FC sarà un autentico esame di maturità. Dopo l’1-0 dell’andata a San Siro, dovrà fare una prestazione di notevole spessore per superare l’Atletico Madrid e qualificarsi ai quarti di finale. Bisogna presentarsi a Madrid con una mentalità vincente, da assoluti padroni. Ho fiducia perché i nerazzurri stanno bene fisicamente, giocano un ottimo calcio e hanno l’esperienza necessaria per affrontare simili sfide. Però vorrei metterli in guardia, perché conosco l’ambiente dell’Atletico Madrid avendoci lavorato diversi anni fa. Loro sono caldi, passionali, il pubblico spinge la squadra e la sostiene, e questo potrebbe rivelarsi un problema per l’Internazionale FC»

CONSIGLIO A INZAGHI – «C’è una sola possibilità per disinnescare questo pericolo: togliere l’iniziativa agli spagnoli, lasciarli senza pallone, diventare i dominatori del campo. Se un avversario li mette sotto sul piano del palleggio, per loro è un’umiliazione. E, di conseguenza, perdono energie i giocatori in campo e gli spettatori in tribuna»

CARICA AI NERAZZURRI – «L’importante è che non si metta con sei difensori là dietro ad aspettare le avanzate dell’Atletico: quello sarebbe il modo migliore per caricare gli spagnoli. I nerazzurri, che hanno notevoli qualità tecniche e fisiche, devono puntare sul possesso palla, sui fraseggi brevi, sul pressing, sull’aggressività, sul continuo movimento. Serve una partita perfetta per uscire con la qualificazione, ma questo è normale visto che stiamo parlando di Champions League. Ci vuole un atteggiamento europeo, una mentalità vincente appunto, la voglia di prendersi il palcoscenico e di dominare la scena. Questo mi aspetto dai nerazzurri e sono certo che i ragazzi di Inzaghi, il Demone nerazzurro, abbiano i mezzi per l’impresa»

