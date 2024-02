Sabatini: «Una cosa mi fa sorridere dell’Fc Internazionale: la dico con grande serenità» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 11:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sandro Sabatini si è espresso dopo la straripante vittoria dell’Internazionale in casa del Lecce, con attenzione particolare a un nerazzurro

Ospite di Pressing, Sandro Sabatini si toglie il cappello di fronte alla vittoria dell’Internazionale sul campo del Lecce nella 26^ giornata di Serie A.

INTER – «Certo che Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è sul podio: l’anno scorso è arrivato in finale di Champions League, e quindi è secondo in Europa, con questi parametri. Quello che a me fa molto sorridere, e lo dico con grande serenità, è che un anno fa Marotta pensava di avvicendarlo a fine stagione»

L’articolo Sabatini: «Una cosa mi fa sorridere dell’Internazionale: la dico con grande serenità» proviene da Internazionale News 24.