Sabatini perplesso: «Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina? C’è una narrazione che non combacia con la realtà» #Intervista

Il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sulla lotta scudetto tra Inter e Juve e sullo scontro diretto tra le due squadre

Intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini ha voluto dire la sua in vista di Inter Juve di domenica sera.

INTER JUVE – «Se la Juventus esce con un pareggio da San Siro gli va bene. Bianconeri più coraggiosi? Nella partita d’andata l’Inter non lo è stata poi così tanto. Questa narrazione per me combacia fino ad un certo punto con la realtà. Se la Juve pareggia continua a mettere ancora un po’ di paura all’Inter, se perde è finita».

L’articolo Sabatini perplesso: «Inter Juve? C’è una narrazione che non combacia con la realtà» proviene da Inter News 24.